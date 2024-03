SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr, atacante do Real Madrid, afirmou que será "uma emoção muito grande" jogar no Santiago Bernabéu com a camisa da seleção brasileira. O atacante se apresentou nesta segunda-feira (18) para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da seleção, que é sempre o mais importante.

O QUE MAIS ELE FALOU

Jogos contra os europeus: "É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer um futebol bonito".

Servir à seleção brasileira: "Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira e cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos".

O QUE ACONTECEU

O Brasil encara a Inglaterra no dia 23, em Wembley, e a Espanha no dia 26, no Santiago Bernabéu. O segundo amistoso terá como bandeira o combate ao racismo.

Será a estreia de Dorival Jr como técnico da seleção brasileira. Ele assumiu o Brasil em janeiro deste ano.