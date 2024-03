SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vai enfrentar dois adversários no Grupo F da Sul-Americana que passam por momentos turbulentos: um é lanterna de campeonato, enquanto outro está no centro da paralisação do futebol em seu país.

DUPLA EM BAIXA

O Nacional de Assunção é o último colocado do Campeonato Paraguaio. A equipe teve apenas uma vitória e soma cinco pontos em nove jogos no Torneio Apertura ?tem uma partida a menos. São três derrotas seguidas na competição.

O clube, no entanto, conquistou a vaga após ter eliminado dois times que disputaram a Libertadores no ano passado. O Nacional se classificou para a pré-Libertadores e deixou Aucas e Atlético Nacional pelo caminho, mas caiu para o Palestino na terceira fase preliminar e ficou com a participação na Sul-Americana.

O Racing de Montevidéu, por sua vez, está no meio da polêmica que paralisou o Campeonato Uruguaio. Após o apito final na derrota em casa para o Peñarol, no último sábado (16), um torcedor do time arremessou uma pedra no bandeirinha Federico Piccardo. O ato de violência contra a arbitragem, no segundo no país em menos de um mês, fez com que o torneio fosse suspenso por tempo indeterminado.

A equipe aparece em nono, na segunda parte da tabela, com quatro pontos em cinco jogos. Tem três derrotas (duas consecutivas), um empate e dois triunfos nos seis jogos disputados no ano, sendo um deles na primeira fase qualificatória da Sula, sobre o Cerro Largo.

A PEDREIRA DO GRUPO

Já o Argentinos Juniors vive situação oposta dos outros adversários. A equipe comandada por Pablo Guede está na quinta colocação no Grupo A da Copa da Liga Argentina, com 18 pontos. O time pode, inclusive, igualar o River Plate, que tem 21, e virar vice-líder se vencer o Rosario Central, em casa, nesta noite.

O clube de Buenos Aires foi algoz do Corinthians em 2023 e tem 63% de aproveitamento neste ano. O Argentinos Juniors, que eliminou o Alvinegro paulista na última Libertadores, venceu seis, empatou três e perdeu apenas dois dos 11 jogos disputados nesta temporada. A equipe também no elenco o jovem centroavante Luciano Gondou, que fez o gol da eliminação da seleção brasileira no pré-Olímpico.

GRUPO F DA SUL-AMERICANA

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Racing Montevideo (URU)

Nacional (PAR)