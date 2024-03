RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Flamengo na fase de grupos da Libertadores mexeu nos planos da Ferj para a final do Carioca. Como o rubro-negro jogará contra o Millionarios no dia 2 de abril, uma terça-feira, o jogo de ida da decisão contra o Nova Iguaçu obrigatoriamente terá que ser no sábado (30).

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (19) a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores, com a estreia do Flamengo fora de casa.

A Ferj inicialmente tinha planejado o jogo contra o Nova Iguaçu nos dois domingos após a data Fifa.

Só que o cronograma terá que ser alterado para dar intervalo adequado entre um jogo e outro, além da viagem rubro-negra para a Colômbia.

Em relação à final do Carioca, a Ferj deve bater o martelo nesta quarta (20) a respeito do horário. Mas uma grande possibilidade é repetir as semifinais e marcar a partida às 21h do sábado.

Os jogos do Flamengo na Libertadores:

2/4 (ter) - Millionarios x Flamengo - 19h - El Campín

10/4 (qua) - Flamengo x Palestino - 21h30 - Maracanã

24/4 (qua) - Bolívar x Flamengo - 21h30 - Hernando Siles

7/5 (ter) - Palestino x Flamengo - 21h - estádio a definir

15/5 (qua) - Flamengo x Bolívar - 21h30 - Maracanã

28/5 (ter) - Flamengo x Millionarios - 21h - Maracanã