RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo pode ter mais um patrocinador no uniforme. A diretoria convocou uma votação no Conselho Deliberativo para aprovar o acordo com o Zé Delivery, empresa de entrega de bebidas da Ambev, por R$ 10 milhões.

A votação será no dia 25. Os votos também incluem garantir a exclusividade de venda da Ambev na Gávea, sede social, e no Ninho do Urubu, o centro de treinamentos.

O acordo é para estampar o meião do futebol profissional. O contrato possui cláusula de confidencialidade. A informação foi inicialmente divulgada pelo O Globo e confirmada pelo UOL.

Se for aprovado, o patrocínio estreia no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida diante do Nova Iguaçu acontece no dia 30 de março.

O uniforme do Flamengo chega quase aos R$ 240 milhões em patrocínios. O clube tem Pixbet (master), Adidas (fornecedor), BRB (omoplata), Mercado Livre (costas), Kwai (manga), ABC (short), Assist card (barra traseira) e Tim (número).