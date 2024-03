O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos vai receber, neste sábado (23), às 20h, os times JF Vôlei e Upis / Brasília para o primeiro jogo dos playoffs da Superliga B. O vencedor desta fase passa para semifinal da competição.



Para o técnico do JF Vôlei, Mauricio Bara, a equipe teve uma arrancada importante nos últimos jogos e se classificou com 63% de aproveitamento. "Apesar de não ter ficado em quarto lugar, a classificação foi honrosa. Agora, vamos enfrentar o Brasília nas quartas de final, em busca de uma vaga na semifinal."

Os torcedores podem adquirir as entradas de forma online ou presencial, na portaria do ginásio, no dia do jogo. Os ingressos têm o valor de R$22 a inteira e R$12 a meia entrada. Além disso, também estão disponíveis os ingressos JF Experience, pelo valor de R$102 a inteira e R$52 a meia.