Cleudes Barbosa, de 48 anos, assume a supervisão de futebol do Tupi para a temporada 2024. Com experiência no futebol mineiro, Cleudes passou por equipes como Athletic Club, Figueirense e Social, de São João del-Rei, pelo o extinto Manchester Futebol, de Juiz de Fora e pelo Tupynambás, onde exerce a função desde 2018.



Cleudes destacou-se pela participação na conquista do acesso da Segundona Mineira pelo Venda Nova, para a elite do futebol mineiro pelo Tupynambás em 2018, classificação para as quartas de final do Campeonato Mineiro 2019, o que deu a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, também pelo Baeta.





[