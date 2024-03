BRASÍLIA, DF, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Por 9 votos a 2, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu validar a sentença da Itália e fazer o ex-jogador Robinho cumprir pena no Brasil pelo crime de estupro coletivo.

Os ministros também decidiram pela prisão imediata de Robinho. Esse pedido agora vai para a Justiça Federal de Santos, que deve executá-lo em até 48 horas.

A defesa de Robinho tem o direito de pedir um habeas corpus e já foi sinalizada a intenção de emitir o pedido. Esse pedido será feito ainda nesta quarta-feira (20), segundo o advogado José Eduardo Alckmin. Ele acredita que há chance de emissão do documento ainda nesta quarta. Robinho também tem a opção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado afirmou que Robinho está à disposição da Justiça e não vai se opor à prisão. "Se chegar um oficial de Justiça, ele vai acompanhar", disse Alckmin.

O pedido da Itália para cumprimento da pena de Robinho se deve à política do Brasil de não extraditar os seus cidadãos. Quando foi condenado na terceira e última instância no país europeu, ele já estava no Brasil.