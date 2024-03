SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No amistoso contra São Cristóvão e Névis, San Marino perdeu por 3 a 1 e manteve o título de pior seleção do mundo, além da marca de 20 anos sem vencer.

Com grande expectativa, San Marino entrou em campo e confiou na conquista da segunda vitória em 203 jogos. Rival da pior seleção do mundo, São Cristóvão e Névis foi encarada como um rival mais fácil.

Em campo, os europeus até saíram na frente com gol de Berardi, de pênalti. Mas a alegria da equipe não durou muito tempo.

Com gols de Terrell, Burley e Panayiotou, São Cristóvão e Névis virou o jogo ainda na etapa inicial e garantiu a vitória por 3 a 1. A seleção caribenha é a atual 147ª colocada no ranking da Fifa.

San Marino, 210ª colocada no ranking, acumulou a 194ª derrota em sua história ao longo de 203 jogos disputados. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (24).