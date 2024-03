SÃO PAULO, SP, SANTOS, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Robinho, 40 anos, foi preso nesta quinta-feira (21), em Santos, para começar a cumprir pena de 9 anos por estupro coletivo. Na véspera, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) havia determinado a validade da condenação do ex-atleta pela Justiça italiana.

"O preso passará por exame no IML, por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional", afirmou a PF em nota.

A prisão pode ser o último capítulo de uma novela que se estende desde 2013, quando ocorreu o estupro apontado pela acusação. Robinho foi condenado em primeira instância em 2017.

Em 2022, o caso foi analisado em última instância e, desde então, Robinho buscou refúgio no Brasil. Por lei, o país não extradita um brasileiro nato. Sobrou ao governo italiano pedir a prisão dele à Justiça do Brasil, o que foi feito agora.

Após a decisão do STJ por 9 votos a 2 a favor da prisão, a última esperança de Robinho era conseguir um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal), que bloqueasse a detenção do ex-jogador até que o caso fosse analisado pela corte máxima. O pedido, porém, foi negado nesta quinta-feira pelo ministro Luiz Fux.

Segundo a investigação do Ministério Público italiano, Robinho e outros cinco amigos praticaram violência sexual de grupo contra a vítima, que foi embriagada por eles e, inconsciente, levada para o camarim do estabelecimento, onde foi estuprada várias vezes. O brasileiro sempre negou o crime.

Ricardo Falco, amigo do jogador, também foi condenado. Por terem deixado a Itália durante a investigação, os outros quatro homens acusados de participar do ato não puderam ser notificados, e o caso deles foi desmembrado do processo.

LINHA DO TEMPO

- Janeiro.2013

Segundo acusação, Robinho e cinco amigos praticam "violência sexual em grupo" contra uma jovem albanesa em uma boate de Milão

- Novembro.2017

Robinho é condenado pela Justiça italiana em primeira instância a nove anos de prisão

- Dezembro.2020

Ex-jogador é condenado em segunda instância na Itália

- Janeiro.2022

Robinho é condenado na terceira e última instância da Justiça italiana

- Fevereiro.2023

Itália solicita ao governo brasileiro que o ex-jogador cumpra sua pena no Brasil

- Março.2024

STJ forma maioria para que Robinho cumpra a pena imposta pela Justiça italiana no Brasil. Ex-jogador é preso em Santos