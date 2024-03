SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sauber terá que mudar de nome para disputar o GP da Austrália da Fórmula 1. A medida acontece por conta de uma lei australiana, que proíbe a publicidade de jogos de azar.

Com o nome oficial de 'Stake F1 Team Kick Sauber', a equipe vai ter que usar outra nomeação no GP da Austrália. A corrida acontece no domingo (24), a partir de 1h (de Brasília).

A lei australiana proíbe a publicidade de jogos de azar em transmissões de esportes no horário entre 5h e 20h30. Por isso, a Sauber não poderá divulgar o nome de seu principal patrocinador, a Stake.

A empresa opera no ramo de cassinos online e não poderá aparecer por conta da lei. Com isso, a Kick, plataforma de streaming, terá maior destaque no GP da Austrália.

A equipe vai usar o nome de 'Kick Sauber' durante todo o final de semana. A mudança implica também nos macacões dos pilotos Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, que não poderão mostrar a empresa de jogos de azar.