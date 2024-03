SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Viktor Gyökeres, jogador do Sporting e da seleção sueca, vive temporada excelente no futebol europeu e tem números melhores de participações em gols do que Haaland e Mbappé.

Aos 25 anos, Gyökeres chegou ao futebol português em julho de 2023. Contratado para ser o artilheiro da equipe, o atacante está cumprindo a missão que lhe foi dada.

Na atual temporada, o sueco já marcou 37 gols e deu 14 assistências. No Campeonato Português, Viktor Gyökeres é o artilheiro e tem 22 bolas na rede.

Com o total de 51 participações em gols na temporada, o destaque do Sporting superou Haaland e Mbappé. Os números também são superiores aos de Harry Kane, o segundo jogador do ranking, com 37 gols e 10 assistências.

Para se ter uma ideia, Haaland tem 35 participações em gols na atual temporada (29 gols e 6 assistências). Já Mbappé está com 46 (38 gols e 8 assistências).

QUEM É VIKTOR GYÖKERES

Nascido na cidade de Estocolmo, Viktor Gyökeres foi revelado pelo Brommapojkarna, da Suécia. No time profissional, o atacante ficou três temporadas até ser comprado pelo Brighton em 2018.

Sem muito espaço na equipe inglesa, o sueco foi emprestado para diversos clubes europeus. Ele defendeu o St. Pauli, da Alemanha, o Swansea, País de Gales, e o Coventry City, da Inglaterra.

Já com ritmo maior de jogo, Gyökeres se destacou no Coventry City e foi contratado em definitivo no ano de 2021. No clube inglês, ele disputou 116 partidas e marcou 43 gols.

Com o destaque, Viktor Gyökeres chamou atenção do Sporting e chegou ao clube em julho de 2023. O sueco já desperta interesse de grandes clubes ao ser o jogador com mais participações em gols na atual temporada europeia.