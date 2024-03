RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense e a Umbro apresentaram, nesta sexta-feira (22), a nova camisa branca para a temporada 2024.

O uniforme conta com listras verde e grená na diagonal. Elas também estão presentes nas costas da camisa.

Há uma homenagem ao Rio de Janeiro com um patch especial. A peça, localizada na barra frontal da camisa, tem um desenho com elementos que representam a areia, o mar e o céu, simbolizando a paixão do carioca pela praia.

"Nossa intenção foi valorizar o torcedor tricolor e suas preferências. Rio, calor, sol, praia, futebol e Flu são partes do cotidiano do carioca que estão representados nessa nova coleção. O Fluminense vive um momento mágico, de grandes conquistas, e temos convicção que a nova camisa está à altura do atual campeão da Libertadores e da Recopa", afirma Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

A nova camisa terá pré-venda a partir deste sábado (23), nas lojas oficiais do Fluminense e no e-commerce da Umbro. Nas demais lojas, as vendas terão início na terça-feira.