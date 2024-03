SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No amistoso realizado em Londres, na Inglaterra, a Colômbia contou com atuação inspirada de James Rodríguez e venceu a Espanha por 1 a 0. O triunfo foi o primeiro dos colombianos na história do confronto.

O gol do jogo foi marcado por Muñoz. Em jogada iniciada por James, o lateral aproveitou cruzamento de Luis Díaz e marcou golaço de voleio.

O resultado entre as seleções quebrou tabu dos colombianos diante da Espanha. Em três jogos na história, a Colômbia havia empatado dois e perdido um.

A partida também contou com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Enquanto Jhon Arias, do Fluminense, foi titular da Colômbia, James Rodríguez, do São Paulo, Richard Ríos, do Palmeiras, e Borré, do Internacional, entraram no segundo tempo.

Agora, a Colômbia volta a campo na próxima terça-feira (26) e vai encarar a Romênia. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). Já a Espanha enfrenta o Brasil no mesmo dia, mas uma hora mais tarde, às 17h30.

COMO FOI O JOGO

Pouca emoção! Como esperado, a Espanha dominou a posse de bola na etapa inicial e voltou a ter dificuldades nas finalizações. Oyarzabal foi quem mais tentou buscar o gol. Já a Colômbia apostou na velocidade de Luis Díaz, mas esbarrou na boa marcação da defesa espanhola.

James Rodríguez mudou o jogo! No intervalo, o meia do São Paulo entrou em campo e comandou a melhora da Colômbia. Aos 11 minutos, ele finalizou de longe e quase marcou belo gol. Já aos 15, lançou Luis Díaz, que limpou a marcação e cruzou para Muñoz marcar de voleio.

Gritos de 'olé'! Com maioria nas arquibancadas, a Colômbia foi no embalo da torcida e colocou os rivais na roda. Em busca do empate, a Espanha tentou pressionar através do talento de Lamine Yamal, mas não conseguiu evitar a derrota.