LONDRES, INGLATERRA (FOLHAPRESS) - O treinador Dorival Júnior estreia no comando da seleção brasileira neste sábado (23), em partida amistosa contra a Inglaterra de Gareth Southgate.

O confronto opõe uma seleção inglesa com trabalho de longo prazo, iniciado há oito anos, contra um Brasil que ainda busca se encontrar após a Copa do Mundo de 2022.

Os brasileiros chegam ao Wembley com um retrospecto negativo no pós-copa. Foram derrotados pela Argentina (1 a 0), Colômbia (2 a 1), Uruguai (2 a 0), Senegal (4 a 2) e Marrocos (2 a 1).

A seleção só conseguiu vitórias contra Guiné (4 a 1), Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), além de um empate em 1 a 1 contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Dorival assumiu o comando após a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deixar a seleção brasileira mais de um ano sem um treinador efetivo.

Fernando Diniz ficou no cargo se forma provisória enquanto os dirigentes da CBF negociavam a contratação do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Com anúncios e recuos dos cartolas brasileiros ?e até um afastamento temporário do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, do cargo por decisão judicial?, o técnico italiano acabou renovando o contrato com o clube merengue. Dorival surgiu como um plano B após bons trabalhos recentes pelo Flamengo e São Paulo.

Já a Inglaterra venceu oito dos dez jogos após a Copa do Mundo de 2022 ?resultados que classificaram os ingleses para a Eurocopa deste ano.

Na beira do campo, Gareth Southgate acumula experiência de oito anos à frente da seleção inglesa. Mesmo sem exitosas campanhas nas duas Copas do Mundo que disputou como treinador, o ex-zagueiro mantém a confiança dos dirigentes para seguir um trabalho de longo prazo.

O último confronto entre as duas seleções terminou em empate sem gols, em novembro de 2017, no mesmo Wembley que brasileiros e ingleses voltam a pisar neste sábado.

Os times titulares mudaram bastante de lá para cá ?no caso do Brasil, muito por causa de lesões. Só o volante Casemiro dos 11 iniciais de 2017 foi convocado por Dorival para a partida, mas acabou cortado após se lesionar.

"Acabamos de receber um relatório do dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da seleção brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também o Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado", disse Dorival no último sábado (16).

Já Southgate mantém cinco dos 11 titulares na atual convocação: Marcus Rashford, Harry Maguire, John Stones, Joe Gomez e Kyle Walker.

A partida amistosa entre Brasil e Inglaterra traz ao cenário novos protagonistas e coloca frente a frente jogadores que têm criado rivalidades nos principais torneios da Europa.

Vinicius Júnior é o principal jogador brasileiro em atividade. Será a primeira vez que ele enfrenta Jude Bellingham desde que ambos passaram a formar uma das duplas mais letais do futebol Europeu, no Real Madrid.

"Quando ele [Vinicius Júnior] joga dessa forma e com essa atitude, ele é o melhor do mundo, na minha opinião [...]. Bellingham é o segundo, depois vem Rodrygo, Valverde, Camavinga", disse Ancelotti, em fevereiro, após o Real Madrid vencer o Girona por 4 a 0, com três gols da dupla Vini e Bellingham.

Se com Bellingham Vinicius tem melhorado o desempenho, contra o lateral direito Kyle Walker o ponta esquerdo brasileiro tem encontrado dificuldade nos confrontos recentes da Champions League.

O Brasil ainda precisa lidar com contratempos na linha defensiva. Foram convocados laterais com pouca experiência com a camisa brasileira, como Ayrton Lucas, Wendell e Yan Couto.

Na zaga são três estreantes: Beraldo, Fabrício Bruno e Murilo. Só Bremer, da Juventus, já disputou partidas pela seleção principal.

Os goleiros Bento (Athetico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo) também não costumam aparecer nas convocações do Brasil. Eles surgem como alternativa para as ausências de Ederson (Manchester City) e Alisson (Liverpool), machucados.

A defesa desfalcada tentará conter o ataque inglês que conta com jogadores em bom momento, como Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal) e Harry Kane (Bayern de Munique).

O Brasil enfrenta a Inglaterra no sábado, às 16h (horário de Brasília), em amistoso no estádio de Wembley, em Londres. Depois da partida, a seleção embarca para Madri para enfrentar a Espanha, na terça (26), no Santiago Bernabéu.