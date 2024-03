SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No amistoso realizado em Lyon, a Alemanha marcou gol relâmpago com Wirtz, calou a torcida da França e venceu por 2 a 0 para encerrar jejum de vitórias que durava desde o ano passado.

Os gols do jogo deste sábado (23) foram marcados por Florian Wirtz e Kai Havertz. Destaque para o balançar das redes aos sete segundos de jogo, o que abriu caminho para a vitória alemã.

O triunfo encerrou jejum de três partidas sem vencer da Alemanha. O período ruim de resultados teve duas derrotas (Turquia e Áustria) e um empate (México).

Pelo lado da França, Mbappé teve participação discreta no amistoso. Bem marcado por Kimmich, o camisa dez tentou alguns lances de efeito, mas ficou longe do nível esperado.

Agora, a Alemanha volta a campo na próxima terça-feira (26) e vai encarar a Holanda. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília). Já a França enfrenta o Chile no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 17h.

Como foi o jogo

Gol na saída de bola e pressão francesa! O primeiro tempo do amistoso ficou marcado pelo gol relâmpago da Alemanha logo aos sete segundos. Em jogada ensaiada, Wirtz recebeu passe de Kroos e marcou golaço de fora da área. Com dificuldades, a França demorou para se encontrar, mas melhorou a partir da metade da etapa inicial e criou grandes chances para empatar. Ter Stegen e a falta de pontaria dos franceses mantiveram os alemães na frente antes do intervalo.

Roteiro repetido e domínio alemão! Com a mesma postura do primeiro tempo, a Alemanha dominou as ações nos lances iniciais da etapa final e ampliou com Havertz. O atacante do Arsenal balançou as redes aos três minutos após grande jogada e passe de Musiala. Diante da postura do rival, a França não conseguiu recuperar o controle do amistoso e pouco construiu chances de gol para ao menos descontar ou sonhar com o empate.

Gols e lances importantes

Gol relâmpago! Aos sete segundos de jogo, Havertz deu o pontapé inicial e armou jogada ensaiada com Kroos, que ameaçou tocar para trás, girou e encontrou Wirtz na intermediária. O meia conduziu com liberdade, soltou um foguete e marcou golaço para a Alemanha.

Domínio alemão! Com boa troca de passes, a Alemanha quase ampliou aos quatro minutos. Após boa jogada, Wirtz deu passe para Musiala, que chutou e parou na defesa de Samba. Mesmo jogando em casa, a França encontrou dificuldades para se impor e ficou dependente do talento de Mbappé, que foi o responsável pelos contra-ataques.

França chega para o jogo! A partir da metade do primeiro tempo, os franceses aceleraram o ritmo. Thuram teve boa oportunidade após passe rasteiro de Koundé, mas chutou por cima do gol. Aos 21, Mbappé apareceu com destaque e finalizou perto da trave francesa. Rabiot também ficou no quase depois de cabecear cruzamento e mandar para fora.

Mbappé quase faz golaço! Aos 24 minutos, o camisa dez encontrou espaço pela esquerda, invadiu a área e por pouco não marcou de cobertura. Ter Stegen fez a defesa e manteve a Alemanha na frente. Com o forte ritmo da França, Dembélé também parou no goleiro aos 35 minutos. Os alemães sofreram bastante no campo de defesa, mas conseguiram segurar a vantagem antes da ida ao vestiário.

Alemanha volta com tudo e amplia! Logo no começo do segundo tempo, os alemães tiveram boa chance, mas finalizaram para fora. Na sequência, aos três minutos, Wirtz lançou para Musiala, que saiu na cara de Samba, driblou o goleiro e só passou para Havertz ampliar o marcador.

França não repete o roteiro! Diferente do que conseguiu fazer na etapa inicial, os franceses viram a Alemanha dominar as ações e a posse de bola durante boa parte do segundo tempo. Com Mbappé sumido, os alemães seguiram criando chances de gol. Aos 25 minutos, Havertz cabeceou, mas Upamecano tirou quase em cima da linha. Já aos 33, Mittelstädt arriscou e quase marcou o terceiro dos visitantes.

Alemanha dá baile nos franceses! Com amplo domínio, os alemães seguiram insistindo na busca por mais um gol. Aos 35 minutos, Müller chutou e parou na defesa de Samba. No lance seguinte, Undav também deu trabalho ao goleiro. Sem conseguir ser perigosa, a França assustou apenas com Giroud pouco antes do apito final do juiz.

Ficha técnica

França 0 x 2 Alemanha

Data e horário: 23 de março de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: Amistoso

Local: Groupama Stadium, em Lyon, na França

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Diego Barbero e Ángel Nevado

VAR: Alejandro Hernández

Cartões amarelos: Julian Nagelsmann (ALE), aos 14'/2ºT; Andrich (ALE), aos 23'/2ºT; Mbappé (FRA), aos 23'/2ºT; Rabiot (FRA), aos 27'/2ºT.

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Florian Wirtz (ALE), aos 0'/1ºT; Kai Havertz (ALE), aos 3'/2ºT

FRANÇA: Samba; Koundé (Clauss), Pavard, Upamecano e Lucas Hernández (Theo Hernández); Tchouameni (Fofana), Zaire-Emery (Camavinga) e Rabiot; Dembélé (Kolo Muani), Mbappé e Thuram (Giroud). Técnico: Didier Deschamps.

ALEMANHA: Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Jonathan Tah e Mittelstädt; Andrich, Kroos (Anton), Musiala (Füllkrug), Gündogan (Müller) e Wirtz (Führich); Havertz (Undav). Técnico: Julian Nagelsmann.