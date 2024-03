RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma luta de boxe no Misfits Boxing 13 foi suspensa após uma ameaça de bomba evacuar a arena. O evento aconteceu neste sábado (23), no Worldwide Stages, no Tennessee, Estados Unidos.

O duelo entre Lil Cracra e Yuddy Gang estava no segundo round quando a arena foi evacuada. Era a quarta luta da noite do Misfits Boxing, que organiza confrontos entre youtubers.

"Fomos notificados pela segurança de que houve algum tipo de ameaça ou incidente. Eles estão esvaziando a arena e, inclusive, parando essa luta depois de dois rounds. Temos de sair também. Faremos uma pequena pausa, para garantir que tudo esteja bem e que todos estejam seguros", disse Todd Grisham, comentarista da DAZN, segundo o site "MMA Fighting".

O canal por streaming manteve a transmissão durante parte da paralisação. O evento voltou a acontecer após quase 1h20 de paralisação.

O Misfits Boxing 13 retomou a programação. Ainda restavam mais três lutas no card principal, e o confronto que estava em curso foi apontado como "fora da competição".

"Basicamente, o que aconteceu foi que as autoridades locais, com muita cautela, pediram a todos que esvaziassem a arena para que pudessem fazer uma verificação de segurança aprofundada. Eles fizeram isso e verificaram, então, continuaremos o show", explicou Grisham, posteriormente.