Quem nunca gastou uns minutos em um jogo mobile em uma sala de espera ou no intervalo do trabalho? Ao contrário de games para consoles, o aspecto casual é um dos trunfos dos títulos móveis.

Os dispositivos móveis são, sem sombra de dúvida, os mais usados para acessar a internet, levando em conta sua conveniência e acessibilidade. Graças a isso, uma série de serviços são criados de forma exclusiva para smartphones, como aplicativos e, mais importante para esse texto, os jogos eletrônicos.



Que a indústria dos videogames é gigante não existe discussão, mas nem todos sabem que os jogos móveis representam a maior fatia dos lucros neste mercado. Nesse texto nós vamos explorar, entre outras coisas, o impacto dos jogos mobile e como vêm crescendo no Brasil e no restante do mundo.

Os jogos móveis atualmente



Segundo dados da Pesquisa Game Brasil (PGB), mais da metade dos brasileiros que utilizam os smartphones no dia a dia jogam nos dispositivos, o que de imediato deixa claro a popularidade desses títulos. Os celulares ainda são escolhidos pela maioria como a melhor plataforma para os jogos online.

Esses números são ainda mais impressionantes quando notamos que a indústria dos videogames foi uma das poucas que não observou queda durante a pandemia de Covid-19. Pelo contrário: enquanto outros mercados sofreram golpes fortes, os videogames, especialmente os móveis, apenas cresceram.

Dentre títulos populares entre os jogadores mobile, podemos destacar Pokémon Go, Candy Crush, Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, Yu-Gi-Oh: Duel Links e muitos outros. A disponibilidade dos jogos em todas as principais lojas de aplicativo e a ausência de pagamentos para começar ajudam no acesso.

Os principais gêneros de jogos móveis



Um fator importante para o sucesso dos jogos móveis é a sua diversidade de gêneros. Graças aos avanços tecnológicos dos smartphones e tablets, quase qualquer tipo de jogo pode ser transformado em uma versão mobile, o que ajuda a explicar a presença de adaptações de títulos antes lançados em consoles.



Dentre os gêneros, podemos destacar os Battle Royale, jogos de tiro em primeira pessoa, quebra-cabeças, MMORPG, jogos de cassino e apostas esportivas. Um exemplo dessa última categoria é o hollywoodbets, plataforma online que viu suas atividades online regulamentadas no começo de 2024.

As apostas esportivas supracitadas merecem atenção, considerando conceitos de jogo responsável, mas são igualmente responsáveis pelo crescimento da indústria de jogos móveis. Mesmo em um único nicho, há títulos de qualidade competindo pela atenção dos jogadores, o que é algo bastante positivo.

O futuro dos jogos móveis



Observando o presente, é interessante voltarmos o nosso olhar para o futuro. De cara, tendências são notadas em outros mercados, as quais já começam a ter impacto nos jogos móveis. Aqui nós falamos de tecnologias como as inteligências artificiais, usadas na produção de jogos; e a realidade virtual (VR).



Também é interessante retomar um dos tópicos anteriores, sobre os jogos de cassino e a sua regulamentação em todo o território brasileiro. É esperado que essa medida apresente a atividade a um número maior de jogadores, muitos dos quais não jogavam antes por não existirem sites do país.



Como qualquer outra previsão, é impossível dizer o que o futuro dos lançamentos dos jogos em geral reserva. Apesar disso, uma coisa é certa: são eles que vão continuar carregando nas costas a indústria, muito mais que títulos “triple A”, os quais, embora observem muito sucesso, não alcançam um público tão numeroso.

É graças aos jogos móveis e seus jogadores que a indústria dos videogames continua crescendo todos os anos, possibilitando investimentos em jogos de qualidade dentro e fora dos smartphones. Se as tendências de lucratividade observadas até aqui se mantiverem, o futuro desses títulos é brilhante.