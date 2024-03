SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians se reapresenta para a segunda semana de treinos nesta intertemporada.

Os jogadores folgaram neste domingo (24) e retomam nesta segunda-feira (25) a preparação para o restante da temporada. A comissão técnica utilizou os dias sem jogos para trabalhar o entrosamento do grupo e "dar a cara" do técnico António Oliveira para a equipe.

O time alvinegro fará um amistoso na quarta (27), contra o Londrina, como parte do cronograma. O compromisso seria o segundo do time para os atletas terem uma carga mais alta durante o período, mas o jogo-treino de sexta contra o Santos foi cancelado devido a um acidente que interditou a estrada para o litoral.

O Corinthians terá mais cinco dias de treinamento antes do retorno oficial aos gramados. A 'reestreia' na temporada será em 2 de abril, contra o Racing-URU, fora de casa, pela primeira rodada da Sul-Americana, após 18 dias de intertemporada.

Após a retomada, o clube do Parque São Jorge terá uma maratona de jogos pela frente. Com o início do Brasileirão, no dia 12, a equipe alvinegra vai disputar seis jogos até o final do mês ?média de um compromisso a cada três dias.

A comissão técnica, portanto, tem a última semana para trabalhar sem o aperto do calendário. Com a agenda corrida, a preparação costuma ficar limitada à recuperação dos jogadores e à preparação relâmpago para o confronto seguinte.

*

JOGOS DO CORINTHIANS EM ABRIL

2/4: Racing-URU x Corinthians -- Sul-Americana

9/4: Corinthians x Nacional-PAR -- Sul-Americana

12/4: Corinthians x Atlético-MG -- Brasileirão

16/4: Juventude x Corinthians -- Brasileirão

20/4: Bragantino x Corinthians -- Brasileirão

23/4: Argentinos Juniors x Corinthians -- Sul-Americana

27/4: Corinthians x Fluminense -- Brasileirão