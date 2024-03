ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empatar em 1 a 1 com o Juventude no jogo de volta da semifinal do Gaucho, nesta segunda-feira (25), o Inter foi derrotado nos pênaltis por 6 a 5. O zagueiro Robert Renan, que perdeu uma cobrança após tentar uma cavadinha, foi apontado como um dos principais vilões, mas sua estratégia já funcionou antes.

O QUE ACONTECEU

Cavadinha de Robert Renan valeu título ao ex-clube. Atuando pelo Zenit, ele cobrou um pênalti de cavadinha na Supercopa da Rússia, contra o CSKA Moscou, na batida que definiu mais uma conquista para a equipe de São Petersburgo.

Pênalti convertido foi bem parecido com o erro. Na Supercopa da Rússia, assim como no Gauchão, o zagueiro escolheu o canto esquerdo. No entanto, a primeira cavadinha saiu com mais força e altura.

Robert Renan ainda pertence ao Zenit. O jogador revelado pelo Corinthians foi contratado pelo Inter por empréstimo e ainda tem contrato com os russos.

Grêmio ou Caxias farão final contra o Juventude. Garantida na decisão, a equipe de Caxias do Sul conhecerá seu adversário nesta terça-feira (26), depois do jogo de volta entre Grêmio e Caxias, pela outra semifinal. Na ida, os gremistas venceram fora de casa por 2 a 1.