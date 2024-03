SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tarde foi de emoção em Londres. Inglaterra e Bélgica empataram por 2 a 2 em amistoso realizado em Wembley, nesta terça-feira (26), com direito a gol de Bellingham no último lance.

Tielemans, duas vezes, e Toney marcaram no primeiro tempo. Pressionando até o fim, a Inglaterra conseguiu o empate com Bellingham, que vinha fazendo jogo apagado.

Os dois gols dos belgas saíram após lambanças da defesa da Inglaterra. No primeiro, Pickford errou lançamento e, no segundo, Dunk vacilou na frente de Lukaku e perdeu a bola próximo à sua área.

A Bélgica se manteve invicta no pós-Copa. A seleção chegou a 12 jogos sem saber o que é perder - sete vitórias e cinco empates. A Inglaterra, por sua vez, não conseguiu vencer nesta Data Fifa, uma vez que perdeu para o Brasil no último final de semana.

A Inglaterra volta a campo no dia 3 de junho, quando vai enfrentar a Bósnia, às 15h45 (de Brasília). Dois dias depois, a Bélgica encara Montenegro, às 15h30. Os dois jogos são amistosos.

O JOGO

A Bélgica começou o jogo controlando as ações e abriu o placar em um erro de Pickford. A pressão belga, mesmo em Wembley, deu resultado quando o goleiro inglês teve que sair jogando com os pés. O camisa 1 tentou ligar a bola ao meio de campo, mas viu seu lançamento ser interceptado por Mangala. Tielemans recebeu de frente para o gol e só tocou no contrapé para abrir o placar.

A Inglaterra melhorou após o gol sofrido e chegou ao empate em um pênalti. Toney foi derrubado por Vertonghen ao receber passe dentro da área e tentar a finalização. Ele mesmo foi para a cobrança e deslocou Sels para deixar tudo igual.

Bowen chegou a virar o jogo para a Inglaterra, mas o gol foi anulado. O atacante completou jogada de escanteio, de cabeça, para as redes, mas estava à frente quando Dunk ajeitou a bola. Pouco depois, Bellingham isolou ao ter uma chance cara a cara com Sels na entrada da pequena área.

A Bélgica voltou a ficar à frente no placar e, de novo, com Tielemans. Lukaku pressionou Dunk, que errou o corte. O centroavante invadiu a área e cruzou de três dedos para o meio-campista, que apareceu atrás da defesa para completar para o gol.

A Inglaterra voltou pressionando após o intervalo, mas parou em Sels. Toney teve a oportunidade de finalizar dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro belga. Pouco depois, foi a vez de Mainoo ter uma chance dentro da área e ver o adversário fechar bem o ângulo e evitar o empate.

A Inglaterra conseguiu o empate no último lance do jogo. Bellingham aproveitou sobra de bola na área e deixou tudo igual.