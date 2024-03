PORTO ALEGRE. RS (UOL/FOLHAPRESS) - Com o brilho do artilheiro Diego Costa, o Grêmio segurou o Caxias na Arena, venceu por 3 a 2 e garantiu vaga na final do Campeonato Gaúcho pelo sétimo ano consecutivo.

Os gols do Imortal foram marcados por Diego Costa (duas vezes) e Cristaldo. Vitor Feijão descontou para o Caxias.

No jogo de ida, o Grêmio já havia vencido por 2 a 1. Os gremistas entraram em campo na partida de volta com a vantagem do empate.

Agora, a equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Juventude na decisão do estadual. O Papo se classificou após eliminar o Internacional nos pênaltis.

As partidas da final do Campeonato Gaúcho estão marcadas para os dias 30 de março e 6 de abril. Os horários ainda não foram definidos.

O JOGO

Caxias quase marcou nos primeiros minutos! O jogo começou com os visitantes sendo mais perigosos. Aos dez minutos, Gabriel Silva arriscou chute de longe e levou perigo para Caíque. Com a vantagem no agregado e após o susto, o Grêmio acordou e resolveu a partida rapidamente.

Imortal avassalador e com artilheiro inspirado! Aos 20 minutos, Pavón recebeu passe de Pepê e avançou com liberdade para invadir a área. O argentino chutou cruzado e encontrou Diego Costa, que só empurrou para as redes. Já aos 29, Gustavo Nunes conduziu a bola pelo meio-campo e deixou Cristaldo na cara do gol para ampliar.

Golaço de camisa '9' e expulsão! Com ritmo acelerado, o Grêmio marcou o terceiro ainda no primeiro tempo. Aos 38, João Pedro cruzou na medida pelo lado direito e mandou no peito de Diego Costa. O artilheiro dominou tirando do zagueiro e bateu firme para confirmar o lindo gol. Ainda antes do intervalo, Mayk deixou o Imortal com um a menos após acertar um chute no rosto de Álvaro.

Caxias aproveitou a vantagem! Logo no início do segundo tempo, Vitor Feijão balançou as redes. Após escanteio, a defesa do Grêmio afastou para trás, Caíque não defendeu e viu o atacante descontar para os Grenás aos 13 minutos.

Grêmio sofreu com a pressão! Com um a menos, o time da casa precisou segurar o ímpeto ofensivo do Caxias. Aos 22 minutos, Tomas Bastos chutou forte e parou na defesa de Caíque. Já aos 31, o goleiro gremista espalmou chute de Matheus Rocha, mas Vitor Feijão desperdiçou o rebote.

Gol assustou torcedores gremistas! Com uma pressão muito grande, o Caxias seguiu em busca do segundo gol e conseguiu. Aos 36 minutos, Barba finalizou dentro da área, e Caíque deu rebote. Tomas Bastos aproveitou e descontou. Apesar da confiança pelo empate, os Grenás não conseguiram evitar a derrota e a eliminação.