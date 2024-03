SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treinos diários, mas sem foco em lutar. Assim é a rotina de Anderson Silva aos 48 anos. O histórico lutador deixou o UFC em 2020. Por mais que não tenha abandonado as artes marciais, a relação com o MMA mudou desde então.

"Eu não tenho contato com absolutamente ninguém além do (Rodrigo) Minotauro, que trabalha no UFC. Depois que eu saí, não assisto mais MMA. Assisto a campeonatos de jiu-jítsu, lutas de boxe, competições de wrestling e de IPSC, que é tiro esportivo. Mas MMA não assisto mais, não vejo", afirma Anderson Silva, em entrevista ao UOL.

POR QUE SPIDER NÃO ACOMPANHA MAIS MMA?

Anderson Silva contou que assistir MMA foi uma rotina por muitos anos, e isso deixou de ser uma prioridade atualmente.

"Fiz isso a minha vida inteira. Como eu tenho tantas outras coisas para focar, acabo não tendo tempo. Na minha época de UFC, eu via todas as lutas, todos os adversários do meu peso, da minha categoria, da categoria de cima. Saía do treino, estava vendo vídeo, voltava para casa no sábado, estava vendo vídeo, ia treinar, estava vendo vídeo. Então, é uma coisa que saturou um pouco", afirma. "Vou fazer uma analogia: você é astronauta a sua vida inteira, viveu a vida inteira no espaço. Aí quando você tem tempo de ficar tranquilo, não quer mais saber de nada sobre extraterrestre, sobre o espaço. Você quer ficar tranquilo, fazer outras coisas"

AS PRIORIDADES DE ANDERSON SILVA

O 'Spider' fechou neste mês parceria com a cervejaria Spaten. Anderson tornou-se embaixador da marca, juntando-se a nomes consagrados nas artes marciais, como Rodrigo Minotauro, Rafaela Silva e Beatriz Ferreira. A lenda do MMA participará de ações da empresa, com mais detalhes a serem divulgados no futuro.

"É muito legal fechar parceria com uma marca que transmite a força característica do mundo das artes marciais. E muito importante ter uma marca investindo no esporte, nas lutas. É um momento relevante para mim."

Manter boa forma física continua sendo uma prioridade do brasileiro. Mesmo sem a pressão de treinar para eventos há mais de um ano, Anderson conta que se exercita diariamente. "Cresci como atleta e faço isso a minha vida inteira, é rotina saudável. É parte do meu cotidiano. Todos os dias treinar, ter as minhas atividades físicas, antes de ir para os meus compromissos de trabalho."

O ex-UFC cuida de duas redes de academias. Anderson é fundador da Killer Bees, escola de jiu-jítsu que completa 20 anos em 2024 e possui unidades no Sul, Sudeste e Nordeste do país. Ele também é sócio na Spider Kick, academia com metodologia inspirada em seus treinos.

O lutador também trabalha em projetos de cinema. A atuação é uma área de interesse do brasileiro desde os tempos de UFC e agora encontrou mais espaço em sua rotina. Anderson acumula participações em séries e filmes, a mais recente no longa Murder City, lançado em 2023.

"A minha vida mudou muito em relação aos tempos de luta. Gosto de lutar, amo muito fazer isso, mas não é mais uma prioridade."

Anderson tem negociações avançadas para lutar novamente, mas faz mistério. Ele está fora dos ringues desde 2022, quando enfrentou e perdeu para Jake Paul no boxe. O ídolo do MMA chegou a usar o termo "luta de despedida" no ano passado, mas agora revelou ter mais de uma proposta na mesa.

"Vou ter que falar igual ao Tom Cruise no 'Missão Impossível': 'Se eu te falar, eu vou ter que te matar' (risos). Tem novidades aí. Temos negociado algumas propostas de entidades de luta e logo vamos ter uma grande novidade no Brasil também. O negócio está ali. Tenho certeza que os meus fãs vão gostar", diz Silva.