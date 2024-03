SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol nos minutos finais, a Ucrânia virou para cima da Islândia, venceu por 2 a 1 e garantiu vaga na Eurocopa 2024 em meio à guerra no país. A classificação heroica encantou até o presidente Volodimir Zelenski.

Na repescagem das Eliminatórias da Euro, os ucranianos contaram com gols de Tsyhankov e Mudryk para vencer o jogo. O gol do astro do Chelsea foi marcado aos 39 minutos da etapa final.

O jogo anterior da repescagem também teve sofrimento. A Ucrânia marcou aos 40' e aos 43' do segundo tempo para vencer a Bósnia de virada.

As vitórias heroicas nos momentos decisivos garantiram a seleção ucraniana na Eurocopa. Será a quarta participação do país no torneio.

DO DRAMA PELA GUERRA ATÉ A CLASSIFICAÇÃO

Durante toda a disputa das Eliminatórias da Euro, a seleção da Ucrânia não pôde jogar no país. Polônia, Alemanha, República Tcheca e Eslováquia viraram as "casas" da equipe na competição ?o jogo da classificação, contra a Islândia, foi em território polonês.

Em entrevista à agência AFP em julho do ano passado, Zinchenko, lateral do Arsenal, relatou o sentimento ao visitar uma escola ucraniana. A guerra com a Rússia teve início em fevereiro de 2022.

Nos contaram que o Exército russo entrou em suas casas; olhar nos olhos deles [alunos] faz com que você perceba as cicatrizes mentais que elas terão para o resto de suas vidas. É algo que assusta Zinchenko

Diante do drama pela guerra, Zinchenko e companhia conseguiram a classificação à Eurocopa. A seleção ficará no Grupo E, com Bélgica, Eslováquia e Romênia.

ZELENSKY MANDA RECADO APÓS A CLASSIFICAÇÃO

Após a classificação, Volodymyr Zelensky utilizou as redes sociais e parabenizou a seleção. O técnico Serhiy Rebrov também falou sobre a alegria dos torcedores com a vaga na Eurocopa.

Obrigado, pessoal! Obrigado, equipe! Pelas emoções significativas para todo o país. Pela importante vitória e pela chegada à Euro. Por provar mais uma vez: sempre que os ucranianos enfrentam dificuldades, não desistem e continuam a lutar, os ucranianos certamente vencem. Em tempos em que o inimigo tenta destruí-nos, demonstramos todos os dias que os ucranianos são e serão. A Ucrânia é e será! Obrigado pela vitória! Glória à Ucrânia! Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Acho que esta é uma vitória muito importante para todo o povo ucraniano, para os nossos soldados. Estou muito feliz pelos jogadores de futebol, porque estes dois jogos foram muito difíceis e nervosos. Serhiy Rebrov, técnico da Ucrânia