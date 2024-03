Nesta sexta (29) o JF Vôlei faz o jogo do ano na Superliga B contra o UPIS/ BRASÍLIA no Sesi Taguatinga Norte, em Taguatinga(DF), às 17h, em busca de empatar a série e forçar o terceiro jogo contra a equipe da capital federal. O time juiz-forano perdeu a partida de ida no último sábado, por 3 sets a 1, parciais de 29/31, 22/25, 25/19 e 22/25, no Ginásio Municipal, em Juiz de Fora.

O líbero Bruno Bello destacou que o JF Vôlei precisa melhorar defensivamente para vencer o Brasília. “Vamos trabalhar nossa defesa a fim de parar os ataques adversários. Aprendemos com nossos erros no último jogo e vamos usar isso como incentivo para ser mais consistentes. Analisaremos as estatísticas para identificar o que fizemos bem e mal, e estaremos prontos para as próximas decisões com outra mentalidade, pois é assim que funciona o mata-mata.”

Em junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, com a finalidade de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.