RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O acórdão da decisão que suspendeu Gabigol por dois anos foi publicado na noite desta quinta-feira (27). Com isso, a defesa do atacante do Flamengo se prepara para entrar com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A defesa fará primeiro o pedido de efeito suspensivo da pena. Gabigol foi suspenso do futebol por dois anos, prazo que começou a ser contado a partir da data da coleta, em 8 de abril de 2023.

O jogador também vai ao CAS tentar a absolvição ou redução da pena. A defesa de Gabi e o Flamengo consideraram uma surpresa o julgamento no TJ-AD na última segunda-feira.

A reportagem apurou que a defesa espera entrar com o recurso e pedir o efeito suspensivo na semana que vem.

Os advogados de Gabigol vão começar a traçar a estratégia do novo julgamento. A defesa se apoia em contradições em depoimentos e também na tese de que foi apenas mau comportamento - e não tentativa de fraude ao exame.

O processo todo até a decisão do CAS pode durar seis meses. Isso faria o camisa 10 perder o restante da temporada.

O Flamengo não cogita no momento a suspensão do contrato. O clube quer focar em ajudar o atacante na defesa antes de pensar em outras medidas. O vínculo de Gabigol vai até dezembro deste ano.