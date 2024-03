SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de três edições consecutivas em que acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos se tornou nesta quarta-feira (27) o primeiro clube classificado para a final da edição deste ano. O clube não avançava até a decisão desde 2016, quando foi campeão.

A equipe da Baixada Santista superou o Red Bull Bragantino na semifinal, com vitória por 3 a 1, em partida disputada na Neo Química Arena, em Itaquera, onde o clube alvinegro atuou como o mandante e teve um público de 44.804 pessoas.

A vitória da equipe de Fábio Carille foi encaminhada já na primeira etapa, quando os alvinegros abriram vantagem de 2 a 0, com gols de Joaquim Henrique, aos oito minutos, e Guilherme, perto dos acréscimos, aos 45.

Depois do intervalo, o ex-santista Eduardo Sasha descontou aos seis minutos, mas Giuliano marcou aos 18 e freou as possibilidades de reação da equipe de Bragança Paulista. Antes do fim, o time da Vila ainda teve um jogador expulso, quando o lateral Hayner levou cartão vermelho aos 38 minutos por uma falta em Talisson.

Agora, o Santos vai esperar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Novorizontino. O duelo será nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque.

Além de coroar a boa campanha na competição estadual, a vaga na decisão pode representar um marco importante na busca santista por uma necessária reestruturação. O clube iniciou o ano pressionado por ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história em 2023 e justamente por causa disso encarava o Paulista como uma espécie de laboratório para reformular seu elenco.

O desempenho ao longo do torneio, contudo, fez a equipe de Carille passar a almejar objetivos maiores e a disputa pelo título passou a ser uma meta alcançável, algo que ficou bem distante da realidade do clube em 2021, 2022 e 2023, quando nem da fase de grupos a equipe passou --com 25 pontos, o Santos teve a segunda melhor campanha da primeira fase, só atrás do Palmeiras, que fez 28.

Foi no certame estadual, aliás, que o clube da Baixada viveu sua última alegria, em 2016, quando conquistou o título após superar o Audax na decisão. Depois disso, o Santos passou a amargar um jejum de troféus. Com a classificação para a final deste ano, a torcida espera que essa seca esteja perto do fim.

FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino

SANTOS

João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Giuliano (Cazares); Guilherme (JP Chermont), Pedrinho (Weslley Patati) e Julio Furch (Morelos). Técnico: Fábio Carille

RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha (Lucas Cunha), Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes (Thiago Borbas) e Eric Ramires (Talisson); Vitinho (Mosquera), Helinho (Gustavinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Matheus Fernandes, Eduardo Sasha, Juninho Capixaba (RBB)

Cartões vermelhos: Hayner (Santos)

Gols: Joaquim (7'/1°T), Guilherme (45'/1°T), Eduardo Sasha (5'/2°T), Giuliano (17'/2°T)

Público: 44.804

Renda: R$ 3.042.965,00