SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Paulinho se emocionou por ter voltado a jogar na vitória sobre o Londrina após ficar dez meses longe dos gramados.

O jogador de 35 anos entrou no decorrer do amistoso. Ele não jogava desde 24 de maio do ano passado, quando lesionou o joelho ainda no primeiro tempo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores.

Paulinho disse que foram "meses de dificuldade" e segurou as lágrimas na entrevista pós-jogo. Ele deu a declaração para a ESPN, que transmitiu o confronto.

"Retorno bem, pedi a eles correrem um pouco por mim para ganhar o jogo hoje. (...) Dar uma respirada... Foram alguns meses de dificuldade, de psicológico muito grande, muito forte. Fiquei feliz de ter meu retorno, de estar bem, sentir confiante", disse Paulinho, à ESPN

Ele também falou sobre sua função em campo. "Treinador vem pedindo para fazer 1º volante, mas às vezes dou escapadinha para a área (risos). Vou exercer a função que me pedir da melhor maneira possível, ajudar meus companheiros a conquistar coisas esse ano."

Agora, ele espera continuidade para evoluir no condicionamento físico. "Retorno é aos poucos, 90 minutos ainda tem um pouco a trabalhar depois de 10 meses fora, o que vai me condicionar são as partidas. Aos pouquinhos chego lá."