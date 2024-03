SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dani Parejo, jogador do Villarreal, criticou o brasileiro Vinicius Jr por responder a insultos sofridos nos estádios espanhóis.

"Parece que ele está em todas (as confusões), e esse é um aprendizado no qual ele teria que trabalhar. Quando joga no Real Madrid sempre há um ambiente especial, sempre sempre tentam cutucar os jogadores. Mas também já estive em campos por aí, sou chamado de bêbado e não reclamo com as pessoas nem faço gestos.", disse Dani Parejo em entrevista ao El Larguero, da Cadena SER

O jogador de futebol tem que estar acima dessas situações. Em determinados comportamentos, (Vinicius Jr) está se equivocando Dani Parejo

"É um jogador extraordinário, com condições espetaculares. Não me vejo no cenário de ser importante no melhor time do mundo e ter todos me elogiando. Mas acho que os jogadores têm que se dedicar a jogar", afirma Dani Parejo.

Vinicius Jr é alvo constante de ofensas racistas nos estádios espanhóis. Desde 2021, mais de uma dezena de casos foram denunciados. O mais recente incidente registrado ocorreu antes da partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Torcedores do Atleti gritaram ao redor do Estádio Civitas Metropolitano que o brasileiro é um "chimpanzé".

O atacante do Real Madrid desabafou nesta semana sobre o tema e chorou. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (25), antes do amistoso entre Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu, Vinicius Jr afirmou ter "cada vez menos vontade de jogar" devido aos constantes insultos, mas que vai "seguir lutando".

Quem é Dani Parejo

Ídolo do Valencia. O veterano meio-campista de 34 anos atua de forma ininterrupta no futebol espanhol desde 2009, e passou a maior parte do período no clube valenciano. Ele acumulou 382 jogos e 65 gols na equipe.

Pilar do Villarreal. No Submarino Amarelo desde 2020, o jogador recentemente renovou contrato até junho de 2026. Ele foi titular no maior título continental da história do clube, a Liga Europa de 2020/21.

Breve passagem pelo Real Madrid. Parejo é produto da base Merengue, mas teve pouco espaço na equipe principal. O meia fez apenas cinco jogos com a camisa branca antes de se transferir ao Getafe, em 2009.