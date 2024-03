Se não bastasse o prazer e a satisfação que os times têm em conquistar a Libertadores, por ser a principal competição de clubes da América do Sul, agora há mais um ponto adicional de motivação. Em fevereiro, a CONMEBOL anunciou o aumento dos valores das premiações para os seus torneios em relação à temporada passada. Ou seja: é mais grana no bolso da equipe campeã da Libertadores e também da Sul-Americana.



Premiação



Para a atual temporada do futebol sul-americano, a entidade que gera as competições continentais disponibilizará R$ 1,5 bilhão em premiações. Este valor engloba tanto o futebol masculino como também o feminino. A quantia paga, no total, no ano passado ficou em R$ 1,5 bilhão.



Até o momento em que este texto foi fechado, ainda não havia sido divulgado quanto será destinado para Libertadores da América e quanto para a Copa Sul-Americana. O primeiro torneio deve contar com uma quantia maior, já que se trata de uma disputa mais importante. A Copa América de 2024, que acontecerá no meio deste ano, não entra nesta divisão.



A partir de 2023, a CONMEBOL começou a pagar os times por cada vitória conseguida na fase de grupos da Libertadores. É mais uma fonte de renda para os clubes. Na ocasião, cada triunfo valeu US$ 300 mil, o que deu aproximadamente R$ 1,57 milhão.



Houve aumento também na edição feminina da Libertadores. O Corinthians, equipe campeã, ficou com R$ 4,3 milhões. O aumento foi de 68%.



Palco da final da Libertadores 2024



Já é conhecido o local que receberá os dois times finalistas da Libertadores da América masculina, no dia 30 de novembro. Sabe-se que será a cidade de Buenos Aires, na Argentina. O estádio ainda não foi revelado pela CONMEBOL.



Quatro estádios estão no páreo para receber a grande decisão do futebol sul-americano: Monumental de Núñez, do River Plate; La Bombonera, do Boca Juniors; José Amalfitani, do Vélez Sarsfield; e Nuevo Gasómetro, San Lorenzo.



O grande favorito nesta disputa citada parágrafos acima é o estádio do River. Atualmente, o Monumental de Núñez é o maior palco do futebol sul-americano. Ele tem capacidade para receber 86 mil pessoas. Vale fazer apostas em qual estádio será escolhido pela CONMEBOL.



