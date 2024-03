SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras lançou nesta quinta-feira (28) uma campanha que visa o combate ao ódio dentro e fora do futebol. A iniciativa estará presente na partida contra o Novorizontino, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

A iniciativa tem como objetivo combater qualquer tipo de discriminação ou ato violento. Em vídeo, o Palmeiras recordou o ataque ao ônibus do Fortaleza, o caso de racismo contra o pai de Endrick, o xingamento de Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, contra Abel Ferreira e os casos Daniel Alves e Robinho.

Palmeiras usará camisa especial contra o Novorizontino. Ela terá destaque para o branco e o símbolo da igualdade aplicado no meio do peito.

O clube também estenderá faixas nas arquibancadas e um bandeirão no meio do campo. A partida marca o retorno do clube ao Allianz Parque após reforma no gramado.

"Esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre o momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que o futebol se transforme em um ambiente de preconceito e violência, com casos cada vez mais frequentes de discriminação e ódio. Somente conseguiremos virar este jogo se combatermos a impunidade, que é a semente do próximo crime.", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.