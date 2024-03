SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A performance de Endrick na semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino rendeu elogios por parte da imprensa espanhola.

Jornais de Madri se derreteram pelo atacante de 17 anos. Endrick voltou a receber elogios da imprensa da capital espanhola dias após sua performance na cidade, onde fez gol em amistoso com a seleção brasileira.

"Endrick imparável: volta a marcar e coloca o Palmeiras na final!". A manchete do Marca exalta a relevância do gol que garantiu ao Alviverde sua quinta decisão estadual consecutiva.

"Com apenas 17 anos, Endrick coroou seis dias perfeitos marcando em Wembley, no Bernabéu e no Allianz Parque", disse o Marca.

"O golaço de Endrick para colocar o Palmeiras na final: nasceu uma estrela". Além do vídeo do lance em destaque no AS, o jornal de Madri fez outra matéria sobre o brasileiro, abordando as dores que o obrigaram a sair do jogo.

"Endrick segue assombrando o mundo do futebol. Depois de entrar na história da seleção brasileira, volta em uma viagem expressa e volta a marcar um gol para levar sua equipe à final do Paulistão... O atacante não deixa de surpreender", disse o AS sobre Endrick.

Até a imprensa catalã se rendeu a Endrick. O Mundo Deportivo, de Barcelona, destacou a boa fase do brasileiro com a manchete "A semana fantástica de Endrick".

"Endrick, de 17 anos, está em um grande momento e demonstra com gols. O Real Madrid esfrega as mãos com o atacante que chegará ao elenco branco em julho", disse o Mundo Deportivo.

O gol de Endrick colocou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Diante do Santos, o atacante terá a oportunidade de conquistar seu quinto título com a camisa alviverde.