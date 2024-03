RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo bateu o Atlético-MG, fora de casa, e venceu a primeira no Brasileiro feminino. O triunfo por 3 a 2 nesta sexta-feira (29) teve o brilho de Cristiane, que balançou a rede três vezes -Joyce e Anny Marabá marcaram para a equipe mineira.

Com o resultado, o Rubro-Negro soma os primeiros três pontos na competição, enquanto o Galo permanece sem pontuar. Os dois times estão na zona de rebaixamento

Na próxima rodada, a equipe da Gávea recebe o Red Bull Bragantino, na Gávea. Já o Atlético-MG tem o clássico com o América-MG pela frente.

Flamengo e Atlético-MG entraram em campo pressionados pelas campanhas ruins no Brasileiro até aqui. As cariocas tiveram mais oportunidades no primeiro tempo, mas sem traduzir em gols.

A mudança no placar foi acontecer acontecer apenas na etapa final. Cristiane abriu o placar aos 3 minutos e, pouco depois, ampliou a vantagem para a equipe rubro-negra.

O Galo diminuiu com Joyce, mas Cristiane voltou a aparecer e marcou o terceiro do Fla. O time da casa voltou a balançar a rede Anny Marabá e chegou a pressionar em busca do empate, mas sem sucesso.