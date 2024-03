SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de mais de duas semanas sem jogos oficiais, o Corinthians está enfim próximo de voltar a campo para valer. Será na próxima terça-feira (2).

O elenco se reapresentou na sexta (29) após a vitória no amistoso. O Alvinegro paulista foi até o Paraná na última quarta e bateu o time da série C por 3 a 0, com dois gols de Romero artilheiro, e teve um dia de descanso.

O treino teve como novidade a volta do zagueiro equatoriano Félix Torres, que estava com sua seleção.

O meia-atacante Igor Coronado foi diagnosticado com dengue e está se recuperando.

A Inter temporada da equipe entrou na reta final. A comissão técnica tem mais três dias livres para fazer ajustes e dar sequência ao trabalho das últimas semanas. O último compromisso oficial foi no dia 14 de março, na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

O Corinthians joga na próxima terça, na estreia da Sul-Americana. O clube do Parque São Jorge visita o Racing-URU, no Estádio Centenário, pela primeira rodada do Grupo F.

Será a reestreia do clube na temporada. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o clube tem mais três competições pela frente no ano para buscar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e tentar acabar com a seca de títulos - a última taça conquistada foi em 2019.

No regresso aos gramados, o Alvinegro também defenderá uma invencibilidade com António Oliveira. O time ainda não foi derrotado como visitante sob o comando do técnico português. Foram três vitórias (Botafogo-SP, Cianorte e São Bernardo) e dois empates (Palmeiras e Água Santa). Nos últimos três confrontos, a equipe não foi vazada.