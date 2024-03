SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Jonathan Antenor de Moura Almeida, mais conhecido como Preto, morreu na sexta (29) aos 37 anos.

O Ceará, um dos clubes pelos quais atuou na carreira, comunicou o falecimento na manhã deste sábado (30).

Preto veio a óbito devido a complicações decorrentes de pneumonia. O ex-atleta estava em Volta Redonda (RJ), sua cidade natal, tratando infecção pulmonar há semanas.

Jonathan Antenor de Moura Almeida se aposentou do futebol em 2021. Desde então, morava junto com a família em Volta Redonda.

Preto recebeu homenagens de clubes por onde passou. Além do Ceará, que comunicou seu óbito, o Volta Redonda também se manifestou em solidariedade à família.

"Natural de Volta Redonda, município carioca, Preto atuava como atacante e integrou o elenco alvinegro que conquistou o acesso à Série A de 2010. Preto chegou ao Ceará em 2009, durante sua passagem foram 35 partidas e 11 gols com a camisa alvinegra. Nesse momento de dor, o presidente da diretoria executiva, João Paulo Silva, e José Barreto Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Clube, externam solidariedade nesse momento aos familiares e amigos", diz trecho da nota oficial do Ceará.

"Morador de Volta Redonda, Preto foi jogador da base do Voltaço até 2006 e atuou no profissional em 2013 a 2014, disputando 31 jogos e marcando 07 gols. O Volta Redonda Futebol Clube deseja os mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares de Preto", diz trecho de nota oficial do Volta Redonda.

Além dessas equipes, Preto teve breves passagens por clubes como Cuiabá, CRB, Mirassol, Icasa, Ipatinga e São José ao longo de sua carreira. Ele marcou 62 gols em 278 jogos oficiais ao longo de sua carreira.

