SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista contra o Santos, e Endrick segue como dúvida no time titular.

Endrick fez uma atividade no gramado e seguiu um cronograma individualizado. O camisa 9 foi substituído no segundo tempo contra o Novorizontino por conta de um trauma na coxa direita.

O restante do elenco participou de um treino tático para fazer os últimos ajustes antes da decisão e no final da sessão fez um tradicional treino recreativo.

Endrick encarou três jogos em um período muito curto de tempo. Com a seleção brasileira ele jogou contra a Inglaterra, no dia 23, Espanha, no dia 26, e retornou para ser titular contra o Novorizontino na última quinta-feira (28). Ele sentiu o incômodo na coxa direita no duelo contra os espanhóis.

O meia Rômulo se apresentou ao Palmeiras hoje. O jogador que se destacou no estadual pelo Novorizontino permaneceu na parte interna do centro de excelência e realizou avaliações com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Palmeiras e Santos se enfrentam amanhã, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo de volta acontece no próximo domingo (7).