SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida do Flamengo durante o jogo contra o Nova Iguaçu, no sábado (30), pelo Campeonato Carioca. O atacante foi suspenso por dois anos acusado de tentar fraudar exame antidoping.

Os torcedores distribuíram adesivos e gritaram o nome do camisa 10. Bandeiras com o rosto do atacante também enfeitaram o Maracanã.

Gabigol foi punido com dois anos de suspensão em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O jogador foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. A pena máxima nestes casos é uma suspensão de quatro anos.

Em campo, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0. O jogo de volta será no próximo domingo (7), às 17h (de Brasília), no Maracanã.