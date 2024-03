SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o clássico com o Olympique de Marselha por 2 a 0 e abriu vantagem ainda maior na liderança do Campeonato Francês. Vitinha e Gonçalo Ramos foram os autores dos gols do triunfo.

A equipe do técnico Luis Enrique atuou no segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O zagueiro brasileiro Beraldo foi expulso pouco antes do intervalo, após análise do VAR e em lance que gerou bastante reclamação.

Com o resultado, o PSG chegou a 62 pontos - o Brest, segundo colocado, tem 50. Já o Olympique permanece com 39, na luta para alcançar zona de classificação à Liga dos Campeões.

Na próxima rodada, o Olympique visita o Lille, enquanto o PSG recebe o Clermont

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio entre Olympique e PSG, mas sem alteração no placar. Os visitantes começaram um pouco melhor-e tiveram mais a bola na etapa inicia-, mas foram os donos da casa que tiveram maior volume no ataque. As equipes até conseguiram criar chances, mas faltou capricho no momento de finalizar as jogadas.

As oportunidade mais perigosas do jogo foram com Veretout, que fez a bola passar perto da trave, e Dembélé, que quase fez um golaço em jogada individual.

O brasileiro Beraldo foi expulso. No fim do primeiro tempo, ele cometeu falta em Aubameyang em disputa em velocidade. O VAR entendeu que o lance tinha de ser analisado - o zagueiro seria o último homem e Aubameyang estaria indo na direção do gol. Após revisão, o árbitro mostrou vermelho.

O PSG voltou melhor do intervalo, e nem parecia ser o time com um a menos em campo. A equipe de Luis Enrique conseguiu ter presença no campo de ataque e abriu o placar com Vitinha.

Após o gol, o Olympique pareceu ter acordado no jogo, e chegou a empatar pouco depois, mas o gol foi anulado por posição irregular de Luis Henrique. O time da casa passou a segurar mais a bola e empurrou a equipe adversária, enquanto o PSG segurava a vantagem. Em um contra-ataque já nos minutos finais, os visitantes fizeram o segundo com Gonçalo Ramos.

Lances importantes

Perdeu. Aos 4 minutos do 1º tempo, Kolo Muani cruzou rasteiro e Pau López espalmou. A bola sobrou para Fabián Ruiz, que mandou por cima do gol.

Quase. Aos 5 minutos do 1º tempo, Veretout cruzou rasteiro. Danilo Pereira furou ao tentar cortar e mandou contra o próprio gol, mas a bola foi para a fora.

Por pouco. Aos 15 minutos do 1º tempo, Veretout pegou rebote e bateu forte de fora da área. A bola triscou na trave e foi para fora.

Expulso. Aos 40 minutos do 1º tempo, Beraldo foi expulso após falta em Aubameyang e análise do VAR.

0x1. Aos 7 minutos do 2º tempo, Vitinha recuperou a bola na defesa, tabelou com Dembélé no meio-campo e avançou em velocidade. Após nova troca de passes com Dembélé, chutou no canto direito para abrir o placar.

Anulado. Aos 12 minutos do 2º tempo, Harit recebe pelo lado esquerdo da área, corta para dentro, chuta forte e para em defesaça de Donnarumma. No rebote, Veretout enche o pé e balança a rede. Com atraso, o bandeirinha marca impedimento de Luis Henrique, interpretando que o brasileiro atrapalha Donnarumma em posição irregular.

0x2. Aos 41 minutos do 2º tempo, Hakimi puxou contra-ataque e acionou Asensio, que passou para Gonçalo Ramos em profundidade. O centroavante dominou e bateu na saída de Pau López.

Duas vezes! Aos 42 minutos do 2º tempo, Moumbagna foi lançado nas costas da zaga e adiantou demais ao tentar dominar. Donnarumma afastou parcialmente e, no rebote, Harit chutou rasteiro. O goleiro fez mais uma defesa.

FICHA TÉCNICA

OLYMPIQUE DE MARSELHA 0 x 2 PSG

Local: Vélodrome, Marselha

Competição: Campeonato Francês

Data e hora: 31 de março de 2024, às 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Benoît Bastien

Auxiliares: Aurélien Berthomieu e Hicham Zakrani

Cartões amarelos: Beraldo, Lucas Hernández, Danilo Pereira e Donnarumma (PSG)

Cartões vermelhos: Beraldo, do PSG, aos 40'/1ºT

Gols: Vitinha, do PSG, aos 7'/2ºT; Gonçalo Ramos, do PSG, aos 41'/2ºT

Olympique de Marselha: Pau López; Ulisses Garcia, Mbemba (Gigot), Balerdi (Ounahi) e Merlin; Veretout, Kondogbia (Pape Gueye) e Harit; Iliman Ndiaye (Moumbagna), Aubameyang e Luis Henrique. Técnico: Jean-Louis Gasset

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo e Lucas Hernández; Fabián Ruiz (Ugarte), Vitinha, Zaïre-Emery (Skriniar); Dembélé (Asensio), Mbappé (Gonçalo Ramos) e Kolo Muani (Lee Kang-In). Técnico: Luis Enrique