SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos saiu na frente na busca pelo título do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Palmeiras neste domingo (31) por 1 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro, e pode empatar no próximo domingo no Allianz Parque para se tornar campeão.

Otero marcou o gol da da vitória santista. Aos 2 minutos do 2º tempo, Guilherme fez grande jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Otero cabecear.

O Palmeiras estava há 20 jogos sem perder. A última derrota havia acontecido no dia 8 de novembro do ano passado contra o Flamengo, pelo 2º turno do Brasileirão.

Endrick foi vaiado pela torcida santista ao ser substituído. Ele deu lugar a Rony na metade do segundo tempo e imediatamente iniciou tratamento na coxa direita.

Antes disso, o Palmeiras estreia na Copa Libertadores na quarta-feira (3), às 21h30, no estádio El Nuevo Gasómetro, contra o San Lorenzo. O Santos, por sua vez, terá a semana livre para se preparar para a final do estadual.

Santos toma conta do 1º tempo, mas melhor chance é do Palmeiras

A equipe de Fabio Carille conseguiu sufocar o time de Abel Ferreira e fez minutos iniciais muito intensos. Weverton fez defesas importantes em duas tentativas de Guilherme e outra de Otero.

Mesmo sem conseguir impor seu jogo, o Palmeiras teve a melhor chance do primeiro tempo logo aos 4 minutos. Flaco López saiu cara a cara com João Paulo, mas finalizou em cima do goleiro santista.

Santos faz gol cedo, e João Paulo salva

Logo aos 2 minutos do 2º tempo, Guilherme fez uma grande jogada pelo lado direito e cruzou para Otero cabecear para o fundo do gol. Após marcar o gol, a equipe recuou e viu o Palmeiras criar boas chances para empatar o jogo.

Abel Ferreira mexeu no time, colocou Lázaro, Rony e Estevão para criar mais chances, e conseguiu. No entanto, João Paulo fez grande partida e foi determinante para a derrota palmeirense.

Lances importantes

Flaco López perde grande chance para o Palmeiras. Logo aos 4 minutos do 1º tempo, Endrick achou grande passe para Flaco López em profundidade. O argentino saiu cara a cara com João Paulo, mas finalizou em cima do goleiro do Peixe.

Guilherme arrisca e quase marca. Aos 13 minutos, o atacante recebeu lançamento de Giuliano, limpou Marcos Rocha e chutou de fora da área. A bola desviou em Luan e passou com muito perigo do gol de Weverton.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 17 minutos, Otero cobrou falta na entrada da área, no canto de Weverton. O goleiro espalmou para a linha lateral.

Julio Furch sente lesão e deixa a partida. O atacante sentiu um problema muscular aos 37 minutos e deu lugar a Morelos.

Otero abre o placar para o Santos. O Peixe saiu na frente com apenas 2 minutos do 2º tempo. Guilherme deixou Marcos Rocha no chão e cruzou na área. Otero antecipou Piquerez e ficou livre para cabecear para o gol.

Weverton evita segundo gol do Santos. Aos 13 minutos, JP Chermont cobrou lateral para a grande área e após bate e rebate Joaquim chutou rasteiro de canhota. O goleiro do Palmeiras fez outra grande defesa.

João Paulo evita empate do Palmeiras. Aos 33, Rony completou cruzamento de Vanderlan e o goleiro do Peixe se esticou todo para salvar.

Neymar roubou a cena antes da final

O jogador de 31 anos entrou no gramado da Vila Belmiro com a taça do Paulistão. Ele levou o troféu até o centro do gramado e se juntou aos também ídolos santistas Clodoaldo e Pepe, o Canhão da Vila.

Neymar celebrou a recepção "em casa" e disse que está com saudade. Ele conversou com a equipe da CazéTV e ainda se declarou para Elano, seu ex-companheiro que virou comentarista: "Te amo".

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1x0 PALMEIRAS

Competição: 1º jogo da final do Campeonato Paulista

Data e hora: 31 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 15.946

Renda: R$ 1.075.330,00

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gassee Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santoso

Cartões amarelos: Aderlan, João Schmidt e Morelos (SAN); Estevão e Zé Rafael (PAL)

Gols: Otero, aos 2 minutos do 2º tempo (SAN)

Santos: João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Tomás Rincon), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Pedrinho), Guilherme e J. Furch (Morelos). Técnico: Fabio Carille.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez (Vanderlan); Mayke (Estevão), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos), Veiga; Flaco López (Rony), Endrick (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira.