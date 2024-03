SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está em vantagem o Santos na decisão do Campeonato Paulista. A equipe alvinegra teve uma boa atuação na noite de domingo (31), na Vila Belmiro, em Santos, e venceu o primeiro jogo da final estadual. Otero, de cabeça, completando boa jogada de Guilherme, definiu a vitória por 1 a 0 da formação do litoral sobre o Palmeiras.

A competição será definida no próximo domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, onde um eventual empate beneficiará o clube preto e branco. Atual bicampeã, a agremiação alviverde terá de ganhar por ao menos dois gols de diferença ou triunfar por um e brigar pelo tri em uma disputa por pênaltis.

Na Vila, houve equilíbrio na etapa inicial. O Santos tomava a iniciativa e controlava a bola na maior parte do tempo, porém enfrentava a ameaça das chegadas rápidas e objetivas do Palmeiras, que teve a melhor chance construída antes do intervalo: aos cinco minutos, Flaco López recebeu de Endrick em contra-ataque, na frente de João Paulo, e não conseguiu tirar a bola do alcance do goleiro.

Embora não tenham conseguido uma oportunidade tão clara antes do intervalo, os donos da casa tiveram volume de jogo e chegaram com perigo à área do rival. Guilherme causava problemas ao adversário pela ponta esquerda, onde achou espaço para três finalizações, mas os times desceram ao vestiário sem gols.

A única alteração para o segundo tempo -realizada ainda no finzinho do primeiro, por lesão- foi a presença de Morelos no ataque alvinegro, no lugar de Julio Furch. O panorama, no entanto, não mudou, e o Santos voltou a apostar nos avanços pelo lado esquerdo, onde encontrou o caminho para a rede.

Aos três minutos, Guilherme recebeu de Pituca no mano a mano com Marcos Rocha, driblado com facilidade. O cruzamento chegou à entrada da pequena área. Piquerez cochilou e permitiu que Otero cabeceasse livre, ainda que no meio do gol. Weverton preferiu arriscar o canto esquerdo e viu o placar apontar 1 a 0.

O Palmeiras tinha bastante dificuldade e vivia seu pior momento no embate, o que levou Abel Ferreira a fazer três substituições de uma vez, aos 20: entraram Richard Ríos, Lázaro e Rony nas vagas de Zé Rafael, Endrick e Flaco López. Fábio Carille respondeu trocando Giuliano e Otero por Cazares e Pedrinho.

Abel ainda apostou em Vanderlan e Estêvão, e o Palmeiras conseguiu estabelecer alguma pressão nos 15 minutos derradeiros. Rony apareceu bem para finalizar duas vezes, errando o alvo em uma e parando em João Paulo em outra. O goleiro voltou a aparecer bem para impedir gol contra de Felipe Jonatan, e o Santos terminou a primeira perna da decisão em vantagem.

NEYMAR

O atacante Neymar roubou a cena antes do início do jogo de ida da final entre Santos e Palmeiras. O jogador entrou no gramado da Vila Belmiro com a taça do Paulistão.

Ele levou o troféu até o centro do gramado e se juntou aos também ídolos santistas Clodoaldo e Pepe, o Canhão da Vila.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1x0 PALMEIRAS

Competição: 1º jogo da final do Campeonato Paulista

Data e hora: 31 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 15.946

Renda: R$ 1.075.330,00

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gassee Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santoso

Cartões amarelos: Aderlan, João Schmidt e Morelos (SAN); Estevão e Zé Rafael (PAL)

Gols: Otero, aos 2 minutos do 2º tempo (SAN)

Santos: João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Tomás Rincon), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Pedrinho), Guilherme e J. Furch (Morelos). Técnico: Fabio Carille.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez (Vanderlan); Mayke (Estevão), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos), Veiga; Flaco López (Rony), Endrick (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira.