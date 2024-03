RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo é o campeão da Taça Rio de 2024. A equipe alvinegra voltou a vencer o Boavista, em duelo neste domingo (31), no Nilton Santos, e levou o troféu do torneio. O triunfo por 2 a 0 foi construído com gols de Tchê Tchê, em cobrança de pênalti, e Kauê.

O time de General Severiano já havia vencido o primeiro jogo, na quarta-feira passada, em Saquarema, por 4 a 0. A Taça Rio foi disputada entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação no primeiro turno do Carioca, e dá vaga à Copa do Brasil do ano que vem.

O Glorioso volta a campo na quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na estreia na fase de grupos da Libertadores.

Como foi o jogo

O Botafogo teve mais a posse de bola no primeiro tempo, e conseguiu ter uma presença maior no campo de ataque, mas cometeu falhas no momento de tomar a decisão para a melhor finalização da jogada. Nas chances mais claras criadas, faltou um capricho maior na finalização. O Boavista, por outro lado, apostou na saídas em velocidade e até conseguiu rodear a área adversária em alguns lances, mas poucas foram as oportunidades claras.

O panorama da partida mudou logo depois do intervalo. Tchê Tchê arriscou e William Oliveira desviou com o braço, dentro da área. O próprio volante cobrou o pênalti e abriu o placar. O jogo ficou aberto, com os times tendo mais espaço e chances efetivas. O Boavista teve bola na trave, e o Alvinegro não demorou para ampliar.

Fora o resultado, a partida teve boas notícias para o Botafogo. A equipe teve os retornos de Luiz Henrique, Jeffinho e Patrick de Paula - o último não atuava desde fevereiro do ano passado.

Na reta final, o ritmo da partida caiu. O Botafogo trocava passes em busca de espaços para fazer o terceiro, mas sem sucesso nos chutes a gola. O Boavista, conseguia mandar a bola nas costas da defesa alvinegra, mas não mostrava forças para uma reação.

Lances importantes

Quase. Aos 5 minutos do 1º tempo, Rafael avançou pela ponta direita, tabelou com Luiz Henrique e cruzou para área. Na sequência, Raí finalizou à direita do gol.

Espalma. Aos 30 minutos do 1º tempo, Matheus Nascimento chegou pela lateral da área e bateu forte, e André Luiz espalmou.

Pegou. Aos 39 minutos do 1º tempo, Tchê Tchê lançou Matheus Nascimento, que tabelou com Kauê e passou para Raí. Ele bateu e o goleiro do Boavista defendeu.

1x0. Aos 3 minutos do 2º tempo, Tchê Tchê cobrou pênalti e abriu o placar.

Passou perto. Aos 9 minutos do 2º tempo, Raí se aproximou da área, cortou para o meio e bateu com perigo. A bola passou à direita do gol do André Luiz.

Que isso?! Aos 10 minutos do 2º tempo, Ryan Guilherme puxou contra-ataque, avançou e bateu na saída de Igo Gabriel. A bola bateu na trave e sobrou para Matheus Lucas. Ele finalizou, mas Igo Gabriel conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

2x0. Aos 11 minutos do 2º tempo, Matheus Nascimento acionou Kauê. O meia finalizou de primeira para ampliar a vantagem.

Assustou. Aos 38 minutos do 2º tempo, Tchê Tchê passou para Patrick de Paula, que finalizou de fora da área. O goleiro do Boavista fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BOAVISTA

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Taça Rio

Data e hora: 31 de março de 2024, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Luiz Henrique (BOT); William Oliveira (BOA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Tchê Tchê, do Botafogo, aos 3'/2ºT; Kauê, do Botafogo, aos 11'/2ºT

Botafogo: Igo Gabriel; Rafael (Damián Suárez), Bastos, Kawan e Devid; Breno (Newton), Tchê Tchê, Kauê (Patrick de Paula) e Raí; Luiz Henrique (Jeffinho) e Matheus Nascimento (Janderson). Técnico: Fabio Matias

Boavista: André Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Mizael Monteiro, Pablo Maldini e Wellington (Elivelton); William Oliveira, Léo Costa (Erick Flores), Ryan Guilherme (Matheus Alessandro) e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian). Técnico: José Quadros