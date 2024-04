As apostas esportivas estão consolidadas há um bom tempo como um dos setores mais visíveis fora e dentro do esporte. Seu surgimento foi tão massivo que quase todo mundo acha que sempre estiveram presentes pois são um dos passatempos mais populares do planeta e permitem que os fãs dos esportes possam ficar mais próximos da ação e desse jeito aprimorar suas experiências. Graças a elas os torcedores têm a possibilidade de testar seus conhecimentos, apostar nos resultados que estão a ocorrer logo e vangloriar-se dos seus sucessos.

FOTO: Divulgação - A aposta mais segura

A história das apostas esportivas é tão variada quanto longa. Se remontam aos antigos gregos, quando os criadores das olimpíadas ficavam assistindo aos atletas competir e apostavam em quem resultaria ser o melhor. Da Grécia antiga passaram para as mãos dos romanos, que apostaram nos combates de gladiadores. Muito tempo depois as corridas de cavalos tornaram-se incrivelmente populares na Grã-Bretanha e na medida que a influência britânica aumentava no mundo, também cresceu a expansão das corridas junto com as apostas esportivas. Daí para frente as apostas esportivas começaram a ser feitas em outros esportes populares, como o futebol americano, rugby e críquete. De lá para cá tudo mudou, não só os esportes onde apostar como também a forma como apostar. Para fazer apostas, um dos passos fundamentais é saber como funcionam as probabilidades, pois elas são os lucros que se obterá. Algumas das opções possuem rating maior ou menor enquanto outras possuem cotas. E hoje há um que tem a cada dia mais destaque, o do handicap asiático. Ele introduz e dinamiza as apostas de futebol, por exemplo, tornando-as mais interessantes, especialmente em jogos em que há um claro favorito e onde o mercado oferece cotas desinteressantes. Não faz muito sentido apostar sempre em jogos desiguais, embora se saiba que as probabilidades de surpresa no longo prazo são reais. Por isso que a oferta para que aposte com handicap asiático é uma opção ótima. Com este mercado se pode apostar no time favorito e obter cotas muito mais interessantes, podendo ganhar mais dinheiro. Basta só que o favorito ultrapasse o handicap imposto. E também se pode ganhar apostando por aquele que ninguém escolheria, desde que o favorito não ganhe ou que ganhe sem ultrapassar o handicap imposto.



Entenda como funciona

Existe uma ampla variedade de apostas, elas podem ser simples, combinadas, ao intervalo, resultado correto, número de gols, o primeiro a marcar e outras tantas mais. Mas um dos mercados mais procurados é o das apostas handicap, mas especialmente do handicap asiático que a cada dia está mais difundido e é uma das mais queridas pelos apostadores que já são veteranos e por quem vai se iniciar na aventura das apostas. Ele consiste em que um dos times que vai disputar a partida começa com vantagem ou desvantagem, que é o que se denomina handicap, em relação ao resultado final do jogo. O favorito a ganhar começará com uma desvantagem hipotética que vai ser levada em consideração junto com o resultado final da aposta. Para entender com um exemplo simples, se apostar no Botafogo com handicap de -2,5, para ganhar a aposta o Fogão teria que marcar 3 gols ou mais pois se ele marcasse 2 a aposta seria perdida, já que o resultado seria -0,5 se subtrair -2,5 do handicap.