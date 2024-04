- Catanduva derrota Ponta Grossa na Liga de Basquete Feminino

O Catanduva derrotou o Ponta Grossa por 75 a 67, na noite desta quinta-feira (4) no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva (São Paulo), em partida válida pela 1ª fase da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Jogando diante dos nossos torcedores, vencemos a equipe de Ponta Grossa e conseguimos nossa 2° vitória na competição. #BAXxPON#basquetefeminino#basquete pic.twitter.com/67GGVh3Cfd — Bax Catanduva (@BaxCatanduva) April 5, 2024

Com o resultado o Catanduva assumiu a 9ª posição da classificação, enquanto o Ponta Grossa continua na lanterna sem vitória alguma. O destaque da equipe da casa foi a venezuelana Ivaney Marques, que marcou 22 pontos, conseguiu 11 rebotes e deu uma assistência.

Liderança do Sesi

A liderança da competição é do Sesi Araraquara Basquete, que, jogando em casa na última quarta-feira (3), derrotou o Unisociesc Blumenau por 75 a 45. O destaque da partida foi a pivô Érika de Souza (com 17 pontos, 12 rebotes e 26 de eficiência). Com este triunfo a equipe de Araraquara chegou aos 16 pontos após 19 partidas.

Também na última quarta o Pontz São José Basketball bateu o Unimed Campinas por 68 a 62 em partida disputada no ginásio do Tênis Clube de Campinas (SP). O destaque da partida foi a ala/armadora Carol Ribeiro, do São José, com 19 pontos.

