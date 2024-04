Se tem uma característica que define o Campeonato Brasileiro, certamente é o equilíbrio. Ao contrário do que acontece na maioria dos países, em que dois ou três clubes têm ampla vantagem sobre os demais, por aqui há muitos times nivelados. Com isso, a disputa cresce em emoção e há sempre um elemento de imprevisibilidade.

No ano passado, por exemplo, muitos não acreditavam que o Botafogo brigaria pelo título. E um número ainda maior de pessoas não achava que, após liderar a competição por 31 das 38 rodadas, o Alvinegro deixaria a taça escapar. Mas tudo isso aconteceu - e no fim o Palmeiras sagrou-se campeão.

O equilíbrio no Campeonato Brasileiro é tanto que, nos últimos quatro anos, houve três campeões diferentes - e poderiam ter sido quatro se o Botafogo tivesse assegurado o título. Isso porque nos anos anteriores os vencedores foram: Palmeiras (2022), Atlético Mineiro (2021) e Flamengo (2020).

Dessa forma, com a edição de 2024 batendo à porta, as apostas no Brasil mostram que muitos times entram como favoritos. A começar, claro, pelos últimos campeões.

O retrospecto recente e os investimentos de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo conferem-lhes o status de grandes candidatos ao título. Mas se engana quem pensa que a lista termina por aí. Há muitos times fortes na disputa e, por isso, o campeonato deverá ser equilibrado da primeira à última rodada.

Na corrida pelo título podem aparecer equipes como Fluminense, São Paulo, Internacional e Athletico Paranaense. E não se pode deixar de lado times como Red Bull Bragantino, Fortaleza, Grêmio e o próprio Botafogo, que bateu na trave no ano passado.

Tudo isso, portanto, mostra por que o Brasileirão é um dos campeonatos mais interessantes do mundo. A cada ano, diversos times iniciam a competição com chances de disputar o título - e o que torna tudo mais divertido é que essa lista de favoritos está sempre variando.

Além disso, com os clubes se estruturando e tendo gestões cada vez mais profissionais, o poder de investimento deles vem aumentando consideravelmente. Isso faz com que, além do equilíbrio, a disputa ganhe muito em qualidade. Hoje, diversos jogadores que ainda têm mercado em ligas importantes da Europa preferem vir para o Brasil.

O Brasileirão 2024 está prestes a começar, e a pergunta que fica é: quem será o campeão? Esse questionamento, como mostra a história, é muito difícil de ser respondido. Mas as pistas começarão a ser dadas no dia 13 de abril, quando acontecerá a rodada inaugural do campeonato.