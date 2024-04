Este domingo (13) não vai ser esquecido tão cedo na cidade de Leverkusen, na Alemanha. A equipe local, o Bayer 04 Leverkusen, conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Alemão, após golear o Werder Bremen por 5 a 0 diante dos fãs enlouquecidos na Leverkusen Arena. Com 79 pontos, a equipe abriu 16 de distância para o segundo colocado, o Bayern de Munique, a cinco rodadas do fim da competição Portanto, o clube, fundado em 1904, não pode mais ser alcançado no topo da tabela. Com isso, o Campeonato Alemão é o primeiro entre as grandes ligas europeias a ter um campeão definido na temporada 2023-24.

- Bayer Leverkusen fatura título inédito do Campeonato Alemão

Entre na comunidade de notícias clicando Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!