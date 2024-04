Para celebrar o Dia do Goleiro, celebrado no dia 26 de abril, o Parque Municipal vai promover o “2° Torneio entre Goleiros” próximo sábado (20), em Juiz de Fora. A primeira edição foi realizada em 2022.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma on-line até a próxima quinta-feira (18). As vagas são limitadas a 16 participantes por ordem de inscrição, e podem participar atletas a partir dos 16 anos, amadores ou profissionais, do sexo masculino e aptos para realizar atividade física.

Podem participar goleiros amadores e profissionais, além dos atletas do projeto Formação de Goleiros que é realizado no Parque Municipal.

O vencedor do torneio receberá um troféu e uma medalha.

Funcionamento e programação do Torneio

Segundo a PJF, o campeonato funcionará no formato de fase de grupos e mata-mata, com quatro grupos de quatro goleiros, em que todos se enfrentarão dentro do mesmo grupo, no sistema gol a gol. Cada partida terá dois tempos de 2 minutos corridos.

Cada vitória em partida regular configura três pontos; empate soma um ponto; derrota não computa pontos.

Os dois melhores de cada grupos avançam às quartas de final. A partir desta fase, jogo único até a final. Também haverá disputa de 3° lugar.

O sorteio dos grupos será realizado no dia do torneio, às 8h15. Mais informações podem ser solicitadas pelos telefones (32) 3241-6532 e (32) 3690-3655, ou pelo Instagram @parquemunicipaljf.