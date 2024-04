- Sampaio Corrêa inicia 2º turno da LBF com triunfo sobre São José

O Sampaio Corrêa iniciou a sua participação no 2º turno da Liga de Basquete Feminino (LBF) com uma vitória de 76 a 44 sobre o São José, na noite desta terça-feira (16) no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos.

PLACAR FINAL! ??



Pontz São José Basketball 44×76 @SampaioBasket



A DÉCIMA DO TUBARÃO! ????



Avassalador, o tricolor domina desde o início e conta com duplo-duplo da MVP @7Sassah (20 pontos, 10 rebotes) para chegar ao 10° triunfo na LBF CAIXA 2024! ????????



???? Léo Lenzi/Agência NTZ pic.twitter.com/0N6QLMHaot — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) April 17, 2024

Esta vitória manteve a Bolívia Querida na ponta classificação da competição com 21 pontos. O destaque da partida foi a ala-pivô Sassá, do Santo André, que conseguiu um duplo-duplo (20 pontos e 10 rebotes) para garantir o 10º triunfo na competição.

Mil assistências

Outra equipe a triunfar pela LBF nesta terça foi o Ituano, que, jogando no Ginásio do Tênis Clube, superou o Campinas por 65 a 57. O destaque individual do confronto foi a pivô Gabi Guimarães, que alcançou um duplo-duplo para o Ituano (18 pontos e 15 rebotes).

Apesar do revés no final, a equipe da casa teve um motivo para comemorar, a marca alcançada pela armadora Babi, que superou as mil assistências na história da competição.

1??0??0??0?? ASSISTÊNCIAS!



Babi escreve mais uma vez seu nome na história da LBF CAIXA!



A armadora do @unimed_basquete recebeu a placa comemorativa das mãos da campeã mundial Simone Pontello, representante da LBF na partida em Campinas!



???? Giuliano Abrahão pic.twitter.com/CGdgO5aU6i — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) April 17, 2024

