Atual detentor do título da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sesi Araraquara Basquete derrotou o Ponta Grossa por 75 a 36, na noite desta quarta-feira (17) no Ginásio Borell Du Vernay, em Ponta Grossa (Paraná), em seu primeiro compromisso pela segundo turno da competição.

PLACAR FINAL! ??@Ldpgbasquete 36×75 @SesiAraraqBasq



As atuais campeãs se impõem sobre as estreantes e chegam à 4ª vitória seguida na LBF CAIXA! ??????



???? João Vitor Rezende pic.twitter.com/O6xXUadmQx — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) April 18, 2024

Com a vitória fora de casa, a equipe de Araraquara assumiu a segunda posição geral da classificação com 20 pontos, um a menos do que o líder Sampaio Corrêa, que bateu o São José por 76 a 44, na noite da última terça-feira (16) no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos.

Os destaques individuais do confronto foram a pivô Thai, que marcou 10 pontos e pegou oito rebotes pelo Sesi Araraquara, e a ala Wanessa Silva, que marcou 13 pontos e 11 rebotes pelo Ponta Grossa.

