As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg garantiram a classificação para o torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao alcançarem, neste sábado (20), a classificação para as semifinais da etapa de Tepic (México) do Circuito Mundial da modalidade.

O BRASIL TEM MAIS UMA VAGA PARA PARIS 2024 CONFIRMADA! ????????????



Bárbara Seixas e Carol Solberg acabam de garantir lugar nos Jogos Olímpicos e vão nos representar na disputa feminina do vôlei de praia ????



As confirmação veio com a classificação da dupla para a semifinal da etapa… pic.twitter.com/wqwav8v3Yv — Time Brasil (@timebrasil) April 20, 2024

Com a classificação na competição mexicana a dupla do Brasil alcançou a pontuação necessária no ranking mundial usado para distribuir as vagas para os Jogos de Paris. Desta forma, Bárbara Seixas e Carol Solberg se tornaram a segunda equipe brasileira com passagem certa para os Jogos Olímpicos, se juntando a Duda e Ana Patrícia.

A classificação olímpica de Bárbara e Carol veio após a vitória sobre as alemãs Sandra Ittlinger e Karla Borger pelas quartas de final do torneio disputado no México.

Bárbara Seixas | Carol Solberg | Esportes | Jogos de Paris | Jogos Olímpico | Paris 2024 | Vôlei de Praia