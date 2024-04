terá mais um dia de rodada dupla neste domingo (21), com o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, a partir das 15h (horário de Brasília) pela Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, e com o confronto entre Ponte Preta e Coritiba, a partir das 18h na Série B do Brasileirão masculino.

O domingo de futebol na TV Brasil começa às 15h com o clássico mineiro pelo Brasileiro feminino, no qual o 9º colocado Cruzeiro busca uma vitória no Sesc Venda Nova para se aproximar dos líderes, enquanto o lanterna Atlético-MG luta para somar seus primeiros pontos na competição

???????? Fim de semana de clássico para as #Vingadoras!



???? Atlético x Cruzeiro

???? 15h

????? Sesc Venda Nova

????? Jogo sem presença de público: https://t.co/OHiOQdVche

???? Canal Goat e TV Brasil pic.twitter.com/uK1CeWmiIh — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) April 18, 2024

Depois, a partir das 18h, será a hora de a emissora pública transmitir a estreia de Ponte Preta e Coritiba na edição 2024 da Série B masculina, que será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Rádio Nacional

Já na Rádio Nacional o domingo será de confronto pela Série A do Brasileiro entre o Flamengo e o Palmeiras, na Allianz Arena, em São Paulo, a partir das 16h. A transmissão contará com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Atlético-MG | brasileiro feminino | Cruzeiro | Esportes | flamengo | futebol | Palmeira | Rádio Nacional | Série B | TV Brasil