Os últimos dois clubes a estrear na Série B do Campeonato Brasileiro entram em campo na noite desta terça-feira (23), em Itajaí (SC). Vice-campeão catarinense, o Brusque recebe o Mirassol às 21h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz, também conhecido como Gigantão das Avenidas. A partida terá transmissão ao vivo na TV Brasil.

DIA DE BRUSQUEEEEEEEEEE ????????



O Quadricolor enfrenta o Mirassol, às 21h.



?? Brasileiro

?? 1ª Rodada

???? Dr. Hercílio Luz

???? Premiere | GOAT | TV Brasil

???? Narração pelo YouTube da @tvbruscao #VamosBrusque #MaiorDoVale #SempreContigoQuadricolor #NossaMarca #NossaHistoria pic.twitter.com/Lx3ofH3bKH — Brusque FC (@Brusqueoficial) April 23, 2024

O Brusque está de volta à Série B, após conquistar o vice-campeonato da Série C no ano passado (perdeu a final para o Amazonas-AM). Há 18 dias o time decidiu o título do estadual, mas foi superado pelo Criciúma, ficando com o vice-campeonato,.Além da boa campanha no Catarinense, o Quadricolor avançou à terceira fase da Copa do Brasil - o próximo adversário será o Atlético-GO (1º de maio).

O técnico Luizinho Lopes terá ao menos quatro desfalques para a estreia, três deles em consequência de lesões e desgastes musculares. É o caso do meio-campista Jhemerson, do lateral-direito Cristovam e do volante Madison. Já o lateral-esquerdo Luiz Henrique será poupado por conta de uma cirurgia no ano passado.

Por outro lado, o Quadricolor conta com seis reforços, prontos para entrar em campo: Matheus Pivô e Marcelo, os atacantes Keké e Osman, o zagueiro Maurício e o meia Anderson Rosa.

Já o Mirassol, comandado pelo técnico Mozart, entra em campo esta noite determinado a deixar para trás os tropeços na reta final do Campeonato Paulista. Lá se vão 40 dias, desde a derrota para o São Bernardo, a terceira seguida na competição - antes perdera para o Palmeira e para a Portuguesa. Os reveses pesaram para a eliminação ainda na primeira fase do Paulistão. Em 12 jogos, o Leão somou três vitórias (uma delas para o Guarani e outra para o Botafogo-SP, ambos na Séire B deste ano) , cinco empates e quatro derrotas.

O Leão disputa pela segunda vez a Série B, após terminar na sexta posição no ano passado. O técnico Mozart terá a disposição sete novos reforços para o embate em Itajaí: o zagueiro João Victor, os laterais PH, Artur, Alex Silva e Lucas Ramon, além dos atacantes Quirino e Vinícius Peixoto.

